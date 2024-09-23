Уже на выходных в Подмосковье ожидается похолодание до девяти градусов, предупредил синоптик

Со среды, 25 сентября, погода в Московской области станет более тёплой, воздух прогреется до 19-24 градусов, рассказал синоптик Александр Ильин. Однако уже на выходных жителям столичного региона стоит ожидать новую волну похолодания, предупредил он в беседе с 360.ru.

«В дневные часы в конце недели, возможно, где-то в Московской области при значительной облачности будет натягивать, и к выходным, не исключено, что пойдёт дождь», — подчеркнул синоптик.

Кроме того, по словам эксперта, в конце текущей недели из-за атмосферного фронта столбик термометра опустится. В Подмосковье воздух похолодает до 14, а местами даже до девяти градусов.