Солдат ВСУ встретил в плену ВС РФ военкома, который насильно его мобилизовал

В российском плену произошла неожиданная встреча двух украинских военнослужащих — бойца Юрия Радушинского и мобилизовавшего его военкома Николая Юрченко. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Радушинский первым узнал сотрудница ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы). По словам бойца, его отправили на фронт принудительно — через конфликт.

«Мы тогда же с тобой «бодались», когда меня заломали. Ну похож очень. Правда никто тогда не представлялся из вас, мол, это ТЦК, и всё», — обратился мобилизованный к Юрченко.

Оба мужчины родились в Житомирской области. По словам Радушинского, военкомы задержали его на улице спустя несколько месяцев после вручения первой повестки. Украинский военнопленный уточнил, что он не пошёл в ТЦК, так как имел отсрочки по болезни. Радушинский рассказал, что Юрченко оказался среди тех, кто насильно отправил его в военкомат.

Юрченко, в свою очередь, усомнился, что видел Радушинского в числе тех, кого отправлял на передовую. Тем не менее сотрудник ТЦК попросил прощения за свой поступок. Он заявил, что сам является жертвой руководства, которое также отправило его на линию боевого соприкосновения.