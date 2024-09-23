Стало известно, когда в Подмосковье начнут включать отопление
Отопление в социальных учреждениях Подмосковья включат с 29 сентября
Отопление в социальных учреждениях Подмосковья — школах, детсадах, поликлиниках — включат с 29 сентября, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», — цитирует его 360.ru.
По словам вице-губернатора Евгения Хромушина, от среднесуточной температуры (а она должна составлять +8 для включения отопления) власти Подмосковья не отталкиваются уже давно.
Сейчас ночные температуры в регионе — от +8 до +13 градусов, но вскоре столбики термометров опустятся до +7. С воскресенья ожидается около +13 днём и не более чем +10 ночью. Несмотря на то, что это выше нормативов, в школах и детских садах подача тепла начнется уже в конце недели.
Резкое похолодание настигло Московский регион с 22 сентября. Однако оно не задержится надолго: уже к среде температура воздуха вновь поднимется до +20 градусов.