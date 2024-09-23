Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 15:58

Стало известно, когда в Подмосковье начнут включать отопление

Отопление в социальных учреждениях Подмосковья включат с 29 сентября

Отопление в социальных учреждениях Подмосковья — школах, детсадах, поликлиниках — включат с 29 сентября, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», цитирует его 360.ru.

По словам вице-губернатора Евгения Хромушина, от среднесуточной температуры (а она должна составлять +8 для включения отопления) власти Подмосковья не отталкиваются уже давно.

Сейчас ночные температуры в регионе — от +8 до +13 градусов, но вскоре столбики термометров опустятся до +7. С воскресенья ожидается около +13 днём и не более чем +10 ночью. Несмотря на то, что это выше нормативов, в школах и детских садах подача тепла начнется уже в конце недели.

Как сдержать зверский аппетит в холода и избежать переедания: советы эндокринолога
Как сдержать зверский аппетит в холода и избежать переедания: советы эндокринолога

Резкое похолодание настигло Московский регион с 22 сентября. Однако оно не задержится надолго: уже к среде температура воздуха вновь поднимется до +20 градусов.

Обложка ©

freepik.com

Полина Никифорова
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров