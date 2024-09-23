В России исследовательская инфраструктура станет лучшей в мире через примерно пять — восемь лет. Об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин обсудил с Михаилом Ковальчуком работу Курчатовского института. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы в ближайшие 5-8 лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру», — подчеркнул глава учреждения.

По словам Ковальчука, центр работает над несколькими программами. Первая — развитие природоподобных технологий, вторая — создание уникальных мегаустановок по всей стране. Кроме того, специалисты института работают над программами по сельскому хозяйству, развитию ядерного комплекса и микроэлектронике.