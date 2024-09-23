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23 сентября, 11:52

Путин обсудил с Михаилом Ковальчуком работу Курчатовского института

Ковальчук: В ближайшие 5-8 лет научная инфраструктура РФ станет лучшей в мире

В России исследовательская инфраструктура станет лучшей в мире через примерно пять — восемь лет. Об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин обсудил с Михаилом Ковальчуком работу Курчатовского института. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы в ближайшие 5-8 лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру», — подчеркнул глава учреждения.

По словам Ковальчука, центр работает над несколькими программами. Первая — развитие природоподобных технологий, вторая — создание уникальных мегаустановок по всей стране. Кроме того, специалисты института работают над программами по сельскому хозяйству, развитию ядерного комплекса и микроэлектронике.

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Обложка ©

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Дарья Нарыкова
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