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23 сентября, 12:45

Экс-адвокат Березовского, задержанный в Польше за нападение на Волкова**, может присесть в России

МВД разыскивает юриста Блинова, арестованного в Польше за нападение на Волкова**

Анатолий Блинов. Обложка © ТАСС / Зотин Игорь

Анатолий Блинов. Обложка © ТАСС / Зотин Игорь

В России объявили в розыск экс-адвоката бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова. Он был арестован в Польше по обвинению в нападении на бывшего соратника Алексея Навального* Леонида Волкова**. Эти данные поступили из открытой базы МВД РФ.

«Блинова разыскивают по статье 193.1, часть 3-я – «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», по которой обязательно производство предварительного следствия», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Накануне Блинов был арестован в Польше на три месяца по обвинению в организации покушения на жизнь Волкова**.

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Недавно генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова объявили в розыск. Ему предъявлены обвинения за преступные действия, совершённые в Курской области. Группы солдат атаковали объекты гражданской инфраструктуры и размещали взрывные устройства для подрыва дорог, что мешало эвакуации мирных жителей.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Николай Рюмин
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