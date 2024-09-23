«Сам не похвалит — никто не похвалит»: В ГД пословицей высказались о присвоении награды Зеленскому
Депутат Хамитов: Запад вешает Зеленскому ордена для оправдания зверств
По случаю вручения Владимиру Зеленскому награды за вклад в развитие человечества Американской академией достижений в Госдуме вспомнили о небезызвестной басне Ивана Крылова о петухе и кукушке, которые нахваливали друг друга. Именно этим при тотальной разрухе и отсутствии реальных успехов на фронте занимаются киевская власть и её западные покровители. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал депутат Госдумы Амир Хамитов.
«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит... Конечно, невозможно отделаться от ощущения зазеркалья: те, кто поддерживает терроризм, те, кто использует население своих стран как разменную монету в достижении своих корыстных целей, рассуждают о свободе и каких-то ценностях. И всё это называется «вкладом в развитие человечества. Что это за вклад, все уже могли оценить: статистика по погибшим [солдатам ВСУ] и по украинцам, спасающимся от принудительной мобилизации, известна и открыта», — заявил парламентарий.
Тем временем Киев продолжает придерживаться тактики «воевать до последнего украинца». Очевидна и взаимовыгода таких награждений: Зеленский, предвещая крах собственного режима, пытается убедить Запад в скорой победе, а западные покровители, не желая признавать поддержку международных преступников, присуждают ему разные премии с гуманитарными названиями.
Но по итогу, всё это развалится, словно карточный домик. Так как громкие слова должны хоть в какой-то степени соответствовать реальному положению вещей. Киевская власть, напротив, продолжает жить в мире иллюзий, совершенно не осознавая, что однажды мир выведет их на чистую воду и бежать будет уже бесполезно.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк. Он примет участие в собрании Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 24 по 30 сентября. Сообщается, что глава киевского режима намерен представить президенту США Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу некий «план победы», разговоры о котором участились в последние недели.
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