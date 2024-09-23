Зеленскому и раскольникам из ПЦУ предложили вручить орден Мазепы после просьбы о патриархате

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) является псевдоправославной сектой и искажённой копией Московского Патриархата. Об этом заявил член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви (РПЦ) Михаил Тюренков, комментируя призыв Владимира Зеленского предоставить ПЦУ статус патриархата.

«Средневековая поговорка «дьявол — обезьяна Бога» широко известна. Перефразируя её, можно сказать, что «ПЦУ — обезьяна Русской Церкви», — приводит слова Тюренкова «Царьград».

По его словам, в ПЦУ пытаются подражать каноническим священнослужителям, несмотря на все попытки дерусификации. Это выглядит сущим обезьянничаньем, отметил Тюренков. Эксперт добавил, что попытки Зеленского выбить для «ряженых самозванцев» статус патриархата относится к этому же разряду. При этом, считает обозреватель, для Запада и Константинополя не произойдёт никакого повышения статуса ПЦУ даже если главарь раскольников Сергей Думенко (так называемый митрополит Епифаний) наденет белый патриарший куколь. Эта организация для «друзей» Киева является лишь одной из пешек в сражении с Русской церковью, пояснил Тюренков.

«Впрочем, один «орден» Зеленский с лже-Епифанием точно заслужили. И этот «орден» был установлен ещё в 1709 году Царём Петром I для предателя Мазепы и был назван в честь Иуды (с изображением повесившегося бывшего апостола). После неизбежного трибунала над этими преступниками есть смысл «наградить» их этим «орденом», — заключил член Межсоборного присутствия РПЦ.