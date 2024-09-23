Алиев отозвал посла Азербайджана в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — указано на сайте лидера республики.

Посол занимал указанную должность с 2006 года. До этого он был министром культуры республики (1988-2006). В начале сентября Бюльбюля оглы избрали депутатом на выборах в Милли Меджлис (парламент) седьмого созыва.