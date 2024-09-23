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23 сентября, 11:57

Алиев отозвал посла Азербайджана в России

Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджана в России

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Вячеслав Прокофьев

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Вячеслав Прокофьев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — указано на сайте лидера республики.

Посол занимал указанную должность с 2006 года. До этого он был министром культуры республики (1988-2006). В начале сентября Бюльбюля оглы избрали депутатом на выборах в Милли Меджлис (парламент) седьмого созыва.

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Ранее Life.ru сообщал, что 18 августа посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы завершил 18-летнюю дипломатическую миссию в России. Теперь дипломат планирует работать в Карабахе, где родился его отец — выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль (Муртуза Рза-оглы Мамедов).

Дарья Нарыкова
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