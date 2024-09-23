Ковальчук: Курчатовский институт создаёт новую нейроморфную микроэлектронику

Учёные из Курчатовского института создают инновационную нейроморфную микроэлектронику, а также налаживают квантовую сеть для исследовательской инфраструктуры. Об этих достижениях рассказал глава научного центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы занимаемся принципиально новой нейроморфной микроэлектроникой. У нас сосредоточена сегодня практически вся, почти 100% сетевой инфраструктуры для науки, полностью вся суперкомпьютерная часть, все сети — 20 тысяч километров сетей. Сейчас мы занимаемся квантовой сетью, тоже здесь, на территории», — сказал Ковальчук.