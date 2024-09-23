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23 сентября, 12:07

Ковальчук: Курчатовский институт создаёт новую нейроморфную микроэлектронику

Михаил Ковальчук. Обложка © kremlin.ru

Михаил Ковальчук. Обложка © kremlin.ru

Учёные из Курчатовского института создают инновационную нейроморфную микроэлектронику, а также налаживают квантовую сеть для исследовательской инфраструктуры. Об этих достижениях рассказал глава научного центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы занимаемся принципиально новой нейроморфной микроэлектроникой. У нас сосредоточена сегодня практически вся, почти 100% сетевой инфраструктуры для науки, полностью вся суперкомпьютерная часть, все сети — 20 тысяч километров сетей. Сейчас мы занимаемся квантовой сетью, тоже здесь, на территории», — сказал Ковальчук.

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Напомним, 23 сентября прошла встреча руководителя Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава учреждения отчитался о научных достижениях в разных сферах.

Николай Рюмин
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