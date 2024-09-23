Южная Корея не выпустила россиян с парома из-за проблем с документами

Заведующий консульским отделом Посольства РФ в Южной Корее Роман Быков прояснил ситуацию с заблокированными на пароме россиянами, которым отказали во въезде в страну. Об этом сообщает Посольство России в Республике Корея.

Южнокорейская стороны пояснила, что причиной для недопуска россиян на территорию Южной Кореи стало то, что пассажиры парома не смогли предоставить информацию о своих финансах, необходимых для пребывания в стране, а также планируемый маршрут. Опираясь на эти данные, пограничники предположили, что наши соотечественники могут вести в республике незаконную трудовую деятельность.

Сообщается, что прямо сейчас российские туристы продолжают находиться на пароме, где им предоставляется трёхразовое питание. Жалобы среди них отсутствуют. Наших соотечественников вернут во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября.