«Столб искр до неба»: Жителям Рублёвки пришлось спасать свои дома после пожара в «Месте силы» Волочковой

Проживающие около вспыхнувших VIP-бань на Рублёвке тушили свои заборы и деревья в момент пожара. Об этом в беседе с Life.ru рассказал местный житель Евгений. По его словам, жители деревни были недовольны строительством банного комплекса и обратились к местным властям.

Житель Рублёвки рассказал, что местные тушили заборы и деревья в момент пожара VIP-бань. Видео © Life.ru

«Костёр до небес. Горело постепенно всё. Все люди выходили, поливали тут свои заборы, деревья, потому что столб искр до неба. Это всё летело непонятно куда, на одежду подало, прожигало», — сказал местный житель.

Пожар в «Месте силы» на Рублёвке. Видео © SHOT

Евгений уточнил, что местные обращались в администрацию о сооружении пожарного гидранта. По словам мужчины, в посёлке почти все жители были недовольны появлением VIP-бань. Власти посёлка пообещали разобраться в ситуации.