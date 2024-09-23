Была пьяна: В Москве первокурсница получила штраф за плевок в рекламу службы в ВС РФ

Студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко приговорили к штрафу за плевок на рекламный плакат контрактной службы в армии в одном из баров Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Суд признал первокурсницу виновной в дискредитации ВС РФ.

Виновница признала, что находилась в состоянии сильного опьянения и не контролировала свои действия. За данный проступок ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.