«Психотропное оружие»: Советская Мэри Поппинс жёстко раскритиковала западное движение MeToo

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко заявила, что испытывает отвращение к западнуму движению MeToo и подобным программам. По словам актрисы, сегодня в мире действуют «институты психотропного оружия», которые занимаются подменой ценностей. Звезда подвергла их жёсткой критике.

«Мы живём на планете перевёрнутых ценностей: сейчас всё хорошее пытаются загрязнить и сделать дерьмом, а всё плохое пытаются легализовать и сделать добром. От этого очень грустно, а люди, которые этого не понимают, попадаются в ту ловушку, из которой выскочить трудно, потому что те машины и те психологические институты, которые я назвала бы «институтами психотропного оружия», вот эти все MeToo — относятся к этому», — отметила артистка.

MeToo объединяет людей, которые придают огласке действия, расцененные как насилие и домогательство. Однако актриса уверена, что этими обвинителями движут перевёрнутые ценности. Андрейченко подчеркнула, что и сама знает подобных людей. При этом в Голливуд, откуда пошло западное движение, летят люди, которые всё понимают и на всё согласны, добавила собеседница «Газеты.ru».