В Невинномысске накажут парней, топтавших Вечный огонь

Трое молодых людей из Невинномысска предстанут перед судом за осквернение Вечного огня. Кадры с недопустимыми действиями публикует пресс-служба регионального СК. Инцидент произошёл 1 марта: обвиняемые подошли в обелиску «Вечная Слава», посвящённого жертвам Великой Отечественной и Гражданской войн, и, судя по видео, попытались потоптаться на нём.

Осквернение вечного огня в Невинномыске. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

В ведомстве отметили, что следователями была собрана достаточная доказательная база, чтобы направить дело в суд. Уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России».