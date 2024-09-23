В Невинномысске накажут парней, топтавших Вечный огонь
На Ставрополье трое парней предстанут перед судом за осквернение Вечного огня
Трое молодых людей из Невинномысска предстанут перед судом за осквернение Вечного огня. Кадры с недопустимыми действиями публикует пресс-служба регионального СК. Инцидент произошёл 1 марта: обвиняемые подошли в обелиску «Вечная Слава», посвящённого жертвам Великой Отечественной и Гражданской войн, и, судя по видео, попытались потоптаться на нём.
Осквернение вечного огня в Невинномыске. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
В ведомстве отметили, что следователями была собрана достаточная доказательная база, чтобы направить дело в суд. Уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России».
Недавно неадекватный житель подмосковного Звенигорода при помощи кувалды снёс голову бюсту Иосифа Сталина. Памятник установили летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев». После этого молодой человек нацелился на бюст Ленина.
Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю