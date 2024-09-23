Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 14:06

Золото, палладий и титан: Останки кремированных японцев принесли властям 45 миллионов долларов

Nikkei: В десятках японских городов торгуют металлами, добытыми из праха умерших

Во многих японских городах продают драгоценные металлы, добытые из пепла кремированных останков. Ежегодно в Стране восходящего солнца умирает более 1,5 миллиона человек, которых затем кремируют. Об этом рассказано в расследовании издания Nikkei.

В пепле нередко содержится золото и палладий из зубных пломб, а также титан из костных имплантов. В Японии существует ритуал коцуагэ, согласно которому семья собирает после кремации кости усопшего специальными палочками, после чего хранит вместе с прахом в течение 49 дней, а затем относит к семейной могиле. Правда, это не относится к драгоценным частям усопшего.

Согласно публикации, 42 из 88 крупных японских городов занимаются продажей металлов из пепла. К 2023 году общая выручка от продаж составила 6,49 миллиарда иен (примерно 45 миллионов долларов). Примечательно, что огромный скачок произошёл в период с 2019 по 2023-й. Этому поспособствовал рост смертности и повышение стоимости металлов. Лидерство в данном бизнесе держит Киото с доходом в 303 миллиона иен за 2023 год.

На данный момент 97% крематориев в Японии являются государственной собственностью. Отмечается, что не менее 30% респондентов в опросе Nikkei заявили о важности разработки центральным правительством правил продажи таких металлов.

Врач рассказал, для какой процедуры в стоматологии используются костные останки
Врач рассказал, для какой процедуры в стоматологии используются костные останки

Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае из крематориев похитили четыре тысячи тел ради медицинских протезов. Злоумышленникам удалось таким образом заработать около 53 миллионов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BonNontawat

Мария Любицкая
  • Новости
  • Япония
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров