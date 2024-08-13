Стоматолог ответил, правда ли, что для создания зубных протезов используются человеческие останки

На фоне громких новостей из Китая, где злоумышленники похитили четыре тысячи трупов для изготовления зубных протезов, многие заинтересовались вопросом, из чего на самом деле состоят стоматологические конструкции. Ответ на этот вопрос дал врач-стоматолог, хирург Сергей Рожнов.

"Такая ситуация вполне возможна. Не буду с уверенностью говорить про миллионы долларов, но аналогичные ситуации были. Так называемый секционный материал, проще говоря – трупы людей без определённого места жительства или неопознанные – вывозили сотнями из стран, в том числе нашего ближайшего зарубежья", — пояснил врач в разговоре с kp.ru.

При этом специалист пояснил, что речь идёт об изготовлении аллогенных остеопластических материалов, а не зубных имплантатов. Данные материалы стоматологи используют в случаях, когда пациенту нужно нарастить недостающие костные ткани. Чаще всего для этого действительно берут трупные материалы, уточнил медик. Однако перед этим они проходят тщательную обработку, по итогу остаётся аллогенная декальцифицированная лиофилизированная кость (АДЛК), то есть не имеющий никакой органики минеральный элемент.

Примечательно, что любые трупные материалы, даже если они были получены нелегальными методами, проходят обязательную проверку на инфекции. И всё же намного чаще в стоматологии встречаются ксеногенные материалы — то есть из костей животных, чаще всего – коров. Главный их недостаток кроется в том, что при использовании чаще возникают осложнения. Кроме того, у них ниже срок годности.