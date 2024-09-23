В России выросло производство компьютеров

В России за семь месяцев 2024 года производство компьютеров и их частей выросло на 16%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024», который проходит в «Сириусе».

«Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40 процентов», — указал председатель Кабмина.

Что касается радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления, рост оценивается почти в 60 процентов. Мишустин дополнил, что на российский рынок в 2023 году удалось вывести целый ряд отечественных технологических реше­ний. Одним из таких является программно-аппаратный комплекс для 3D-печати, подытожил премьер-министр.