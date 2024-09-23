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23 сентября, 14:06

В России выросло производство компьютеров

Мишустин: В России производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16%

В России за семь месяцев 2024 года производство компьютеров и их частей выросло на 16%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024», который проходит в «Сириусе».

«Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40 процентов», — указал председатель Кабмина.

Что касается радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления, рост оценивается почти в 60 процентов. Мишустин дополнил, что на российский рынок в 2023 году удалось вывести целый ряд отечественных технологических реше­ний. Одним из таких является программно-аппаратный комплекс для 3D-печати, подытожил премьер-министр.

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Ранее Life.ru писал, что десятый форум «Микроэлектроника» в 2024 году проходит с 23 по 28 сентября на площадках научно-технологического университета «Сириус». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе мероприятия заявил, что в нашей стране необходимо создать фундамент для суверенной электронной индустрии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tilialucida

Дарья Нарыкова
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