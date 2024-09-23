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23 сентября, 15:38

Врач объяснила, почему тянет на солёненькое или хочется есть мел

Врач Филева: Пристрастие или нелюбовь к сладкому могут вызываться генетикой

Иногда люди испытывают странное ощущение — хочется съесть что-то конкретное, причём довольно своеобразное: от квашеных овощей и солёной рыбы до мела. Причину данного эффекта в беседе с «Газетой.ru» раскрыла врач Александра Филёва. По её словам, человека может тянуть к таким продуктам из-за недостатка витаминов и минералов в организме.

«Иногда это действительно так: при резком нарушении водно-солевого баланса <...> организм ощущает нехватку важных электролитов, которые он может восполнить, употребив солёную пищу, поэтому может возникнуть желание съесть фастфуд или квашеные овощи», — отметила эксперт.

При этом врач подчеркнула, что проблема не всегда в недостатке микроэлементов, при этом зачастую в продуктах их настолько мало, что невозможно полноценно пополнить запас витаминов и минералов в организме. По её словам, на предпочтения в еде могут влиять и такие факторы, как генетика, гормоны, эмоции, пищевые ассоциации и даже культура.

Сенсорная стимуляция желания также вынуждает выбирать определённые продукты. Такое происходит, если человек изначально не думал о конкретной еде, однако захотел её, увидев картинку, услышав хруст или почуяв запах. Кстати, особенно это распространено у детей, уточнила врач.

Названы продукты, которые заменят аптечные витамины
Названы продукты, которые заменят аптечные витамины

Ранее россиянам рассказали, какие продукты нужно есть осенью, чтобы восполнить микроэлементы в организме и не подхватить ОРВИ. В частности, эксперт порекомендовала отдавать предпочтение пище, богатой витаминами C, D и A. Среи таких — рыба и цитрусовые.

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Борис Эльфанд
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