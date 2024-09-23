Двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омске. Они выполняли задание от украинских кураторов, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, двое 16-летних школьников проникли на территорию местной авиабазы в ночь на субботу и бросили в вертолёт коктейль Молотова. Предварительно, техника была списанной.

Нападавших оперативно задержали. Выяснилось, что украинские кураторы нашли их в мессенджере и пообещали им за «работу» несколько тысяч долларов. После поджога собеседники пропали, не заплатив, и удалили переписки.