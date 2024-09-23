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23 сентября, 13:45

Двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омске

SHOT: В Омске двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 по заданию Киева

Двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омске. Они выполняли задание от украинских кураторов, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, двое 16-летних школьников проникли на территорию местной авиабазы в ночь на субботу и бросили в вертолёт коктейль Молотова. Предварительно, техника была списанной.

Нападавших оперативно задержали. Выяснилось, что украинские кураторы нашли их в мессенджере и пообещали им за «работу» несколько тысяч долларов. После поджога собеседники пропали, не заплатив, и удалили переписки.

Губернатор заявил, что спалившими вертолёт школьниками из Ноябрьска управляли извне
Губернатор заявил, что спалившими вертолёт школьниками из Ноябрьска управляли извне

Ранее аналогичный инцидент произошёл в ЯНАО. Школьники решились пойти на поджог из-за вознаграждения в пять миллионов рублей. Уточняется, что в ночь на 11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолётной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили воздушное судно Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

Обложка ©

Wikipedia / Dmitry Terekhov

Никита Никонов
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