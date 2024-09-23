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Регион
23 сентября, 14:30

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах из-за Солнца

РТРС: В октябре на экранах ТВ возможны помехи из-за солнечной интерференции

На экранах телевизоров в октябре возможны короткие помехи. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«27 сентября в России начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приёме телепрограмм. В течение примерно трёх недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию», — приводит РИА «Новости» слова представителя РТРС.

В РТРС уточнили, что ретранслятор, который ориентирован на космический аппарат, примет мощное солнечное радиоизлучение. Это явление может заглушить полезный сигнал от спутника, из-за чего на телеэкранах появятся короткие помехи — от нескольких секунд до 22 минут в сутки. Специалисты выразили уверенность, что инфраструктура организации максимально защитит трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак.

В организации объяснили, что помехи пройдут самостоятельно. Специалисты советуют выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Если приём передатчика не восстановился, тогда рекомендуется заново запустить автоматический поиск телеканалов в меню, пояснили специалисты. Солнечные атаки могут происходить до 21 октября, при этом в каждом российском регионе не дольше двух недель.

На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек с 2017 года
На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек с 2017 года

А ранее Life.ru писал, что индекс активности Солнца достиг максимальных значений, его показатель — 215. По словам учёных, цикл солнечной активности развивается не так, как прогнозировалось.

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Shutterstock / FOTODOM / d13

Дарья Нарыкова
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