Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах из-за Солнца

На экранах телевизоров в октябре возможны короткие помехи. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«27 сентября в России начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приёме телепрограмм. В течение примерно трёх недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию», — приводит РИА «Новости» слова представителя РТРС.

В РТРС уточнили, что ретранслятор, который ориентирован на космический аппарат, примет мощное солнечное радиоизлучение. Это явление может заглушить полезный сигнал от спутника, из-за чего на телеэкранах появятся короткие помехи — от нескольких секунд до 22 минут в сутки. Специалисты выразили уверенность, что инфраструктура организации максимально защитит трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак.

В организации объяснили, что помехи пройдут самостоятельно. Специалисты советуют выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Если приём передатчика не восстановился, тогда рекомендуется заново запустить автоматический поиск телеканалов в меню, пояснили специалисты. Солнечные атаки могут происходить до 21 октября, при этом в каждом российском регионе не дольше двух недель.