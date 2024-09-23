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23 сентября, 14:51

Нашли в Подмосковье: Школьница из Прикамья сбежала и проехала половину России с 35-летним мужчиной

Ушедшую из дома пермскую школьницу нашли в компании 35-летнего в Подмосковье

В Подмосковье нашли 16-летнюю школьницу, которая ушла из дома в Пермском крае и пропала. Она оказалась в компании 35-летнего мужчины, сообщает KP.RU.

Девушка вышла из дома в селе Мыс Чусовского округа ещё в последних числах августа. С тех пор её начали искать волонтёры. Несовершеннолетняя, как оказалось, сбежала из региона вместе со знакомым.

«В Московскую область они и уехали, колесили там, а потом остановились в Сергиевом Посаде, где их и нашли. Отследить удалось по сигналу телефона. Сейчас её уже доставили домой в Чусовой», — говорит источник близкий к делу.

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Недавно в подмосковном городе Одинцово 14-летняя девочка выпала из окна вместе с новорождённым ребёнком. Известно, что девушка родила в домашних условиях и скрывала это, боясь общественного осуждения. Полицейские разбираются в деле.

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Life.ru

Николай Рюмин
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