Нашли в Подмосковье: Школьница из Прикамья сбежала и проехала половину России с 35-летним мужчиной

В Подмосковье нашли 16-летнюю школьницу, которая ушла из дома в Пермском крае и пропала. Она оказалась в компании 35-летнего мужчины, сообщает KP.RU.

Девушка вышла из дома в селе Мыс Чусовского округа ещё в последних числах августа. С тех пор её начали искать волонтёры. Несовершеннолетняя, как оказалось, сбежала из региона вместе со знакомым.

«В Московскую область они и уехали, колесили там, а потом остановились в Сергиевом Посаде, где их и нашли. Отследить удалось по сигналу телефона. Сейчас её уже доставили домой в Чусовой», — говорит источник близкий к делу.