Греческие военные вышли на протесты из-за нашествия постельных клопов

В Греции военнослужащие массово жалуются на нашествие постельных клопов. Насекомые заполонили военные лагеря, в некоторых из них начались протесты. В ситуацию вмешались депутаты парламента Греции от коммунистической партии — они потребовали от Минобороны республики предпринять срочные меры по борьбе с клопами.

Парламентарии напомнили, что главная опасность от укуса клопа состоит в возможной аллергической реакции, которая может спровоцировать серьёзные последствия вплоть до анафилактического шока. В их заявлении также говорится, что солдаты самостоятельно пытались избавиться от насекомых, но все их усилия были тщетны. По мнению депутатов, власти Греции демонстрируют безразличие к условиям, в которых вынуждены жить военнослужащие.

«Правительство может тратить по указанию НАТО миллиарды каждый год <...>, но когда речь идет об улучшении условий жизни солдат, оно отказывается систематически удовлетворять их», — говорится в обращении парламентариев.

К слову, в ответ замглавы Минобороны Греции Иоаннис Кефалояннис заверил, что ведомство соблюдает нормы, направленные на защиту здоровья военнослужащих. Он отметил, что якобы регулярно проводятся дезинфекции для улучшения условия проживания в армейских лагерях.