В аэропорту Сеула собака проверяет пассажиров из Франции на клопов
В аэропорту Сеула устроили проверку всех пассажиров, прибывающих в Южную Корею с Олимпиады в Париже. Как пишет Reuters, специально обученная собака выясняет, не привёз ли кто-нибудь с собой знаменитых французских клопов. Этим занимается бигль Секо — единственный обученный запаху этих паразитов пёс во всей стране.
Ему достаточно пары минут, чтобы разыскать насекомых. Уже 9 августа Секо заступил на службу в Международный аэропорт Инчхон, чтобы инспектировать всех прилетающих с парижских игр. Также сотрудники воздушной гавани еженедельно проводят дополнительную дезинфекцию судов, летающих по направлению Сеул — Париж.
Игры в Париже оказались одними из самых скандальных, начиная с момента своего открытия. На торжественной церемонии 26 июля явили шокирующее представление, в котором участвовали трансвеститы, голый голубой разукрашенный мужчина, а также была пародия на Тайную вечерю. После разразился скандал из-за вонючей воды в Сене, чистота которой вызывала вопросы перед каждым заплывом. После купания в водоёме выбыли многие спортсмены. Также атлеты жаловались на плохое питание в Олимпийской деревне, где подавались недожаренное мясо и рыба с червями.
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