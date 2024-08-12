В аэропорту Сеула собака проверяет пассажиров из Франции на клопов

В аэропорту Сеула устроили проверку всех пассажиров, прибывающих в Южную Корею с Олимпиады в Париже. Как пишет Reuters, специально обученная собака выясняет, не привёз ли кто-нибудь с собой знаменитых французских клопов. Этим занимается бигль Секо — единственный обученный запаху этих паразитов пёс во всей стране.

Ему достаточно пары минут, чтобы разыскать насекомых. Уже 9 августа Секо заступил на службу в Международный аэропорт Инчхон, чтобы инспектировать всех прилетающих с парижских игр. Также сотрудники воздушной гавани еженедельно проводят дополнительную дезинфекцию судов, летающих по направлению Сеул — Париж.