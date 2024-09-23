Сел в 16, вышел в 36: Поджёгшие вертолёт в Омске подростки рискуют всю молодость провести за решёткой

До 20 лет лишения свободы грозит школьникам, которые по заданию Киева подожгли вертолёт Ми-8 в Омске. Об этом сообщает SHOT.

Сгоревший Ми-8 в Омске. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ «Диверсия». 16-летний возраст подозреваемых, предварительно, будет учтён как смягчающее обстоятельство. Мера пресечения пока не избрана. В настоящее время оба подростка задержаны, правоохранители изъяли у них всю технику.

Задержанные подростки, которые подожгли военный ввертолёт в Омске. Фото © Telegram / SHOT