Сел в 16, вышел в 36: Поджёгшие вертолёт в Омске подростки рискуют всю молодость провести за решёткой
SHOT: До 20 лет колонии грозит подросткам, поджёгшим вертолёт Ми-8 в Омске
До 20 лет лишения свободы грозит школьникам, которые по заданию Киева подожгли вертолёт Ми-8 в Омске. Об этом сообщает SHOT.
Сгоревший Ми-8 в Омске. Фото © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ «Диверсия». 16-летний возраст подозреваемых, предварительно, будет учтён как смягчающее обстоятельство. Мера пресечения пока не избрана. В настоящее время оба подростка задержаны, правоохранители изъяли у них всю технику.
Задержанные подростки, которые подожгли военный ввертолёт в Омске. Фото © Telegram / SHOT
Как сообщал Life.ru, подростки проникли на территорию авиабазы в Омске в ночь на 21 сентября и бросили в вертолёт коктейль Молотова. Предварительно, техника была списанной. По нашим данным, за поджог украинские кураторы обещали перевести школьникам несколько тысяч долларов.
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