Анонсированный Дуровым Telegram-бот для жалоб на контент заработал в России

Для россиян стал доступен Telegram-бот, куда можно жаловаться на небезопасный или незаконный контент. Ранее сегодня его появление анонсировал основатель мессенджера Павел Дуров. Однако при обращении бот писал, что не работает на территории России.

При запуске бот сообщает, что предназначен для сообщения о поисковых запросах, которые могут быть использованы для поиска нелегального контента, и уточняет у пользователя — не хочет ли тот отправить отчёт. Сервис работает на английском языке, однако жалобы принимаются и на русском.