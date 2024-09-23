Пожар в историческом здании в центре Москвы полностью ликвидирован
Кадр с места пожара в историческом здании в центре Москвы. Обложка © Telegram / МЧС Москвы
В Большом Черкасском переулке в центре Москвы потушили возгорание на крыше реконструируемого административного здания, построенного в конце XIX века. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Здание в Большом Черкасском переулке загорелось днём 23 сентября. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены порядка 55 специалистов и 16 единиц техники от МЧС.
Кадр с места пожара в историческом здании в центре Москвы. Фото © Telegram / МЧС Москвы
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