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23 сентября, 17:37

Пожар в историческом здании в центре Москвы полностью ликвидирован

Кадр с места пожара в историческом здании в центре Москвы. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Кадр с места пожара в историческом здании в центре Москвы. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

В Большом Черкасском переулке в центре Москвы потушили возгорание на крыше реконструируемого административного здания, построенного в конце XIX века. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Здание в Большом Черкасском переулке загорелось днём 23 сентября. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены порядка 55 специалистов и 16 единиц техники от МЧС.

Кадр с места пожара в историческом здании в центре Москвы. Фото © Telegram / МЧС Москвы

Кадр с места пожара в историческом здании в центре Москвы. Фото © Telegram / МЧС Москвы

А ранее Life.ru писал, что на Рублёвке сгорели VIP-бани, где любили отдыхать российские звёзды. Огонь полностью уничтожил банный комплекс «Место силы». Обошлось, к счастью, без пострадавших.

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Наталья Демьянова
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