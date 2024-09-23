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23 сентября, 18:20

В Японии утверждают, что использовали ИК-ловушки из-за российского Ил-38

МО Японии заявило о поднятии истребителей в ответ на полёт российского Ил-38

Противолодочный самолёт Ил-38. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Противолодочный самолёт Ил-38. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Япония обвинила российский самолёт Ил-38 в нарушении воздушного пространства. Как заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, боевая машина якобы трижды нарушила японскую границу в районе острова Ребун. Согласно пресс-релизу Минобороны Японии, это произошло в 13:03 (07:03 по Москве), 15:31 (09:31) и 15:42 (09:42).

«23 сентября российский самолёт Ил-38 три раза нарушил воздушное пространство над территориальными водами к северу от острова Ребун в Хоккайдо с 13:00 до 15:00 по местному времени (07:00 и 09:00 по Москве). В ответ на это, истребители F-35 северного воздушного командования сил самообороны Японии были экстренно направлены в район и выполнили необходимые меры», — говорится в сообщении.

Токио призвал Москву принять меры по предотвращению подобных инцидентов. В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выразила «очень серьёзный протест» в связи с произошедшим. Как утверждается, японские истребители якобы выпустили сигнальные ракеты и применили ИК-ловушки во время полёта.

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А накануне сообщалось, что Германия подняла в небо несколько истребителей в зоне Балтийского моря из-за российских военных самолётов. В ВВС ФРГ утверждают, что один Су-35 и четыре Су-30 якобы проходили в зоне над морем «без полётного плана и с выключенными транспондерами».

Наталья Демьянова
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