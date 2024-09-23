Европейская страна предложила допустить молодёжные сборные России к турнирам

На недавнем заседании УЕФА внимание было уделено вопросу допуска молодёжных и юношеских сборных России по футболу к международным турнирам. Эта тема обсуждалась между главами федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций.

Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич подтвердил РИА «Новости» информацию о дискуссии. Он отметил, что вопрос действительно поднимался, однако не стал частью повестки дня исполкома УЕФА, который состоится 24 сентября в Праге.

Таким образом, будущее участия юношеских команд России в международных соревнованиях остается неопределённым.

По данным украинского журналиста Виктора Вацко, вернуть молодых российских спорстменов к международным матчам предлагала федерация Греции. Её поддержали Белоруссия, Казахстан, Черногория и Босния и Герцеговина. Однако после «мощного» выступления президента футбольный федерации Украины Андрея Шевченко предложение Афин было отклонено, добавил Вацко.