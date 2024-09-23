Европейская страна предложила допустить молодёжные сборные России к турнирам
Греция предложила УЕФА вернуть молодёжные сборные России в европейские турниры
На недавнем заседании УЕФА внимание было уделено вопросу допуска молодёжных и юношеских сборных России по футболу к международным турнирам. Эта тема обсуждалась между главами федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций.
Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич подтвердил РИА «Новости» информацию о дискуссии. Он отметил, что вопрос действительно поднимался, однако не стал частью повестки дня исполкома УЕФА, который состоится 24 сентября в Праге.
Таким образом, будущее участия юношеских команд России в международных соревнованиях остается неопределённым.
По данным украинского журналиста Виктора Вацко, вернуть молодых российских спорстменов к международным матчам предлагала федерация Греции. Её поддержали Белоруссия, Казахстан, Черногория и Босния и Герцеговина. Однако после «мощного» выступления президента футбольный федерации Украины Андрея Шевченко предложение Афин было отклонено, добавил Вацко.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что сборная России сможет вернуться к участию в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА спустя два года после завершения специальной военной операции.
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