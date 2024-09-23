МИД контактирует с властями Чада по поводу задержания трёх россиян и белоруса
МИД России находятся в плотном контакте с руководством Чада по поводу задержания в аэропорту Нджамены троих россиян и белоруса. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса», — говорится в сообщении министерства.
Там добавили, что поддерживается плотный контакт с компетентными властями Чада и послом республики в России.
По данным МИД РФ, 19 и 21 сентября в столице африканской страны были задержаны трое граждан России — Шугалей М. А., Суэйфан С. Хасан Али, Царев Е. И., а также гражданин Белоруссии Денисевич А. А.
Ранее коллеги социологов Максима Шугалея и Самира Суэйфана рассказали, что они не могут с ними связаться с 19 сентября. Предварительно, Шугалей и Суэйфан приехали в международный аэропорт Нджамены, после чего сообщили, что не прошли границу. С тех пор мужчины на связь не выходили. Причина их задержания до сих пор неизвестна. Стоит отметить, что Шугалея и Суэйфана уже арестовывали в Африке. Так, летом 2019 года их задержали в Ливии как «агентов Кремля».
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