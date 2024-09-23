МИД контактирует с властями Чада по поводу задержания трёх россиян и белоруса

МИД России находятся в плотном контакте с руководством Чада по поводу задержания в аэропорту Нджамены троих россиян и белоруса. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что поддерживается плотный контакт с компетентными властями Чада и послом республики в России.

По данным МИД РФ, 19 и 21 сентября в столице африканской страны были задержаны трое граждан России — Шугалей М. А., Суэйфан С. Хасан Али, Царев Е. И., а также гражданин Белоруссии Денисевич А. А.