Официальный канал Макрона разбавили русскими мемами о нём и его жене
В телеграм-канале Макрона появилась ссылка на русскоязычный канал с мемами о нём
Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
В официальном телеграм-канале президента Франции Эмманюэля Макрона неожиданно появилась ссылка на русскоязычный канал, который ежедневно радует пользователей мемами о главе Пятой республики. Предполагается, что пресс-секретарь французского лидера не заметил, что указанный адрес ведёт на паблик, где активно публикуются шутки о нём и ситуации в стране.
Русскоязычный канал смог «замаскироваться» благодаря покупке имени, которое ранее принадлежало Елисейскому дворцу. В результате нажав на ссылку, пользователи могут попасть на публикации, содержащие шутки, касающиеся сексуальной ориентации Макрона и его супруги.
Ранее сообщалось, что рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона достиг рекордно низкого уровня, составив всего 25% одобрения среди опрошенных жителей. Газета Le Journal du Dimanche (JDD) ссылается на данные Французского института общественного мнения, согласно которым большинство граждан упрекают Макрона в роспуске парламента, что сделало страну «неуправляемой».