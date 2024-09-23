Официальный канал Макрона разбавили русскими мемами о нём и его жене

В официальном телеграм-канале президента Франции Эмманюэля Макрона неожиданно появилась ссылка на русскоязычный канал, который ежедневно радует пользователей мемами о главе Пятой республики. Предполагается, что пресс-секретарь французского лидера не заметил, что указанный адрес ведёт на паблик, где активно публикуются шутки о нём и ситуации в стране.