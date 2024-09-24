На Камчатке пропало судно с тремя людьми
МЧС России: Продолжаются поиски судна с тремя пропавшими в Авачинском заливе
На Камчатке ищут судно, на борту которого находились три человека. По данным МЧС России, оно пропало в акватории Авачинского залива, недалеко от мыса Поворотного.
В поисках задействованы 21 человек и четыре единицы техники. Видео © МЧС России
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале МЧС, на борту судна находилось три человека. Попытки друзей пропавших установить их местонахождение не увенчались успехом.
Для поиска людей задействованы 21 специалист и четыре единицы техники. Поисковые операции продолжаются и спасательные группы делают всё возможное, чтобы выяснить судьбу пропавших.
Ранее вертолёт Robinson R66, принадлежащий золотодобывающей компании, потерпел крушение в Зейском районе Амурской области. На борту находились пилот и два пассажира. 16 сентября сработал аварийный маяк вертолёта, после чего спасатели выдвинулись на его поиски.
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