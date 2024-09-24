Опрос показал, сколько россиян поддерживают сокращение рабочих часов

Большинство (72%) россиян признались, что хотели бы заканчивать работу раньше установленного графика, чтобы приступать к своим личным делам. Об этом свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Так, 8% из опрошенных отметили, что хотят завершать рабочий день всего на 15 минут раньше, а 10% — на полчаса. Ещё 30% участников опроса предпочли бы закончить работу на час раньше, 10% — на два часа, а 4% — на три часа. Интересно, что 11% респондентов готовы отказаться от более чем трёх часов рабочего времени.

Однако 28% респондентов совсем не поддерживают сокращение рабочего дня. Они остаются приверженцами традиционного рабочего графика.

Анализ причин, по которым россияне хотят сократить рабочий день, также представляет интерес. Например, 53% участников высказали желание иметь больше времени для домашних дел, 47% указали на необходимость отдыха, а 41% хочет избежать час пика в общественном транспорте.

Заниматься спортом после работы хотят 30% респондентов, а 28% намерены уделить время самообразованию и встречам с близкими. Столько же опрошенных указали на хобби. Около 14% планируют потратить это время на подработку, а 13% хотят иметь возможность подольше походить по магазинам. Ещё 2% респондентов выбрали другие варианты, такие как занятия с детьми или время наедине с собой.