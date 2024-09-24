Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 00:27

Прощайте, Луми и Пюрю: Финляндия возвращает Китаю подаренных Си Цзиньпином панд

Финляндия вернёт панд Луми и Пюрю в Китай из-за долгов и инфляции

Две панды Луми и Пюрю покинут финский зоопарк Эхтяри до конца 2024 года. Они вернутся в Китай, не дождавшись окончания 15-летнего срока аренды, сообщает Yle.

Причиной досрочного возвращения животных стали финансовые трудности зоопарка. В частности, на его положение повлияли инфляция, рост процентных ставок, пандемия коронавируса и снижение числа туристов. Теперь учреждение вынуждено реструктурировать свои долги.

Панды останутся в Эхтяри до конца осени, а затем будут отправлены на карантин, чтобы подготовиться к переезду в Китай. Напомним, что панды были подарены Финляндии китайским лидером Си Цзиньпином во время визита в 2017 году.

От комочка размером с ладонь до выхода к людям: Московский зоопарк перечислил главные этапы взросления панды Катюши
От комочка размером с ладонь до выхода к людям: Московский зоопарк перечислил главные этапы взросления панды Катюши

Ранее Life.ru делился материалами с полюбившейся москвичам пандой Катюшей. На видео маленький бамбуковый медведь схватился за край большой коряги и уронил её на маму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bbu Kurkovva

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Финляндия
  • Китай
  • Животные
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров