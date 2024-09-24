Прощайте, Луми и Пюрю: Финляндия возвращает Китаю подаренных Си Цзиньпином панд

Две панды Луми и Пюрю покинут финский зоопарк Эхтяри до конца 2024 года. Они вернутся в Китай, не дождавшись окончания 15-летнего срока аренды, сообщает Yle.

Причиной досрочного возвращения животных стали финансовые трудности зоопарка. В частности, на его положение повлияли инфляция, рост процентных ставок, пандемия коронавируса и снижение числа туристов. Теперь учреждение вынуждено реструктурировать свои долги.

Панды останутся в Эхтяри до конца осени, а затем будут отправлены на карантин, чтобы подготовиться к переезду в Китай. Напомним, что панды были подарены Финляндии китайским лидером Си Цзиньпином во время визита в 2017 году.