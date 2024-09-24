Россиянкам рассказали, как защититься от смертельно опасной болезни

Рак шейки матки — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста. Как защитить себя от этой опасной болезни рассказал «Газете.ru» заведующий отделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний клиники "МАК" Сергей Анпилогов.

«Многие россиянки халатно относятся к своему женскому здоровью, редко посещают гинеколога, не проходят обязательных скринингов», — отметил врач.

Онколог подчеркнул, что многие женщины не знают о том, что раку шейки матки предшествуют предраковые состояния, например CIN или дисплазия. Это важный момент, ведь если дисплазию вовремя обнаружить и пролечить, женщина может никогда не столкнуться со злокачественной опухолью шейки матки.

Основной причиной развития как предраковых состояний, так и рака шейки матки считается вирус папилломы человека (ВПЧ). Специалист отметил, что более 60% российских женщин не знают, что ВПЧ может стать причиной развития болезни. Тем не менее существует эффективная защита от ВПЧ — вакцинация. Поэтому важно, чтобы девочки и мальчики (которые часто становятся переносчиками вируса) были привиты в подростковом возрасте, до начала половой жизни.

Онколог пояснил, что даже если вирус онкогенного типа уже присутствует в организме, это не означает, что у женщины незамедлительно разовьётся рак. Он подчеркнул важность регулярных визитов к гинекологу и прохождения профилактических осмотров, в том числе сдачи анализов на выявление предраковых состояний. В заключение он добавил, что лучшим вариантом считается ко-тестирование, которое включает в себя анализ на ВПЧ и цитологию шейки матки.