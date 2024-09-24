Предплечье держалось на тканях: Житель Приморья отпилил себе руку, а врачи пришили её обратно
В Приморье врачи успешно пришили руку мужчине, отпилившему её при работе
Житель Приморского края стал жертвой ужасной бытовой травмы: мужчина отпилил себе руку во время работы с пилой. Сразу после инцидента пострадавший был экстренно доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2, где врачи приступили к операции по спасению его конечности. Об этом сообщили в телеграм-канале больницы.
По информации медицинского учреждения, повреждение оказалось серьёзным: предплечье держалось на мягких тканях, что требовало срочного вмешательства. Операция прошла под контролем опытной команды сосудистых хирургов и травматологов, которые незамедлительно занялись восстановлением повреждённых структур.
Специалисты выполнили репозицию костей и восстановили артерии, что позволило вернуть кровоток в конечность. В завершение операции были проведены ушивание мышц и кожи для закрытия раны.
«Подобные травмы требуют немедленного вмешательства специалистов, поскольку время играет критически важную роль в спасении конечности», – отмечают врачи.
Благодаря высокому профессионализму медицинского персонала и современным методам лечения, у пациента теперь есть все шансы на успешное восстановление функциональности кисти. Сохраняется надежда, что мужчина вернётся к полноценной жизни после столь серьёзной травмы.
Ранее врач-токсиколог рассказал, что при отравлении химикатами необходимо немедленно вызывать скорую помощь, поскольку каждая минута может стать решающей. Он подчеркнул, что пестициды и крысиный яд содержат опасные токсины, способные вызвать тяжёлую интоксикацию и смерть в течение нескольких минут.
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