Токсиколог объяснил, что делать при отравлении химикатами, если вам осталось жить 2 минуты Эксперт Кутушов: При отравлении химикатами нужно сразу вызывать скорую помощь 23 сентября, 15:25 Хранить опасные вещества необходимо в недоступных для детей местах. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Случай отравления семьи в Красноярском крае показывает, что неправильное обращение с химикатами может привести к летальному исходу. Как правильно себя вести при отравлении, Life.ru объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Пестициды, предназначенные для борьбы с вредителями, смертельно опасны для человека, особенно при попадании в организм в больших дозах. Некоторые их виды действуют очень быстро, вызывая тяжёлую интоксикацию и смерть в течение не то, что нескольких часов, а нескольких минут. Михаил Кутушов Врач-токсиколог

Эксперт уточнил, что, например, крысиный яд содержит сильные токсины, которые действуют на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему и другие важные органы. Кутушов добавил, что при отравлении необходимо сразу же вызвать скорую, так как каждая минута может быть решающей.

«Важно сообщить медикам все необходимые данные: что было съедено, где была приобретена пища, есть ли подозрения на контакт с ядовитыми веществами. Также необходимо сохранить остатки пищи, упаковку и другие предметы, которые могли быть в контакте с ядом, что поможет установить причину отравления», — уточнил специалист.

Врач объяснил, что скорость смерти от отравления зависит от разных факторов: типа яда, его количества, пути попадания в организм, индивидуальной чувствительности к токсичным веществам, возраста и состояния здоровья человека. История, которая приключилась в Красноярском крае, лишний раз доказывает, как важно правильно обращаться с химикатами. Специалист советует хранить подобные вещества в недоступных для детей местах, в оригинальной упаковке с чёткой маркировкой и соблюдать правила безопасности при их применении.

Авторы Андрей Горяничев