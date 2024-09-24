«Накрыл сразу»: Дрон ВСУ убил замдиректора интерната в Курской области
Сотрудница интерната под Курском сообщила о гибели замдиректора от удара БПЛА
В Курской области дрон ВСУ убил замдиректора Суджанского психоневрологического интерната в селе Черкасская Конопелька. Об этом рассказала следователям на допросе эвакуированная сотрудница учреждения.
Инцидент произошёл шестого августа, когда беспилотник сбросил взрывчатку в непосредственной близости от медучреждения. Перед инцидентом всех постояльцев вывезли из интерната, осталась только администрация.
«У нас шестого погиб замдиректора. От дрона. Там расстояние, может, 300-400 метров. От дома-интерната до трассы, где произошло это. Там было, сказали, две машины. Коля к одной машине пошёл, а Юрий Петрович (замдиректора — Прим. Life.ru) пошёл к другой. И вот куда Юрий Петрович пошёл, наш замдиректора, его там и накрыл (дрон — Прим. Life.ru). Прямо сразу», — приводит её слова РИА «Новости».
Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили удар, наши парни до сих пор ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона. За всё время украинская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих, а также различные виды вооружения.
Telegram / Алексей Смирнов