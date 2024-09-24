Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 04:07

«Пожарю картошку фри»: Трамп планирует попробовать себя в роли работника McDonald's

Дональд Трамп планирует поработать в McDonald's полчаса на следующей неделе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен провести около получаса за работой в ресторане быстрого питания McDonald's. На митинге сторонников он признался, что планирует осуществить идею на следующей неделе.

Интересный подход Трампа к выборной кампании, в частности, связан с его оппонентом от демократов Камалой Харрис, которая в молодости тоже работала в McDonald's. При этом сам политик в это не верит.

«Думаю, что я загляну в McDonald's на следующей неделе, может быть и не здесь [в Пенсильвании]. Я приду в McDonald's и попробую около получаса пожарить картошку фри. Хочу узнать, каково это», — заявил он, комментируя эту ситуацию.

Трамп высказался о расследовании второго покушения на него
Трамп высказался о расследовании второго покушения на него

Ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что не будет баллотироваться на выборах 2028 года в случае проигрыша на предстоящих выборах. Политик также напомнил, что в 2028 году ему исполнится 82 года.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • США
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров