«Пожарю картошку фри»: Трамп планирует попробовать себя в роли работника McDonald's

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен провести около получаса за работой в ресторане быстрого питания McDonald's. На митинге сторонников он признался, что планирует осуществить идею на следующей неделе.

Интересный подход Трампа к выборной кампании, в частности, связан с его оппонентом от демократов Камалой Харрис, которая в молодости тоже работала в McDonald's. При этом сам политик в это не верит.

«Думаю, что я загляну в McDonald's на следующей неделе, может быть и не здесь [в Пенсильвании]. Я приду в McDonald's и попробую около получаса пожарить картошку фри. Хочу узнать, каково это», — заявил он, комментируя эту ситуацию.