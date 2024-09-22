Трамп сделал заявление на случай проигрыша на предстоящих выборах
Трамп заявил, что не будет переизбираться в 2028-м, если проиграет эти выборы
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет переизбираться, если проиграет текущие выборы. Американский лидер избирается на срок в четыре года, то есть следующие выборы должны пройти в 2028 году.
«Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдёт. Я не вижу такого вовсе», — сказал Трамп в интервью передаче Full Measure.
Политик напомнил, что 2028 году ему исполнится уже 82 года.
Напомним, прямо сейчас в США ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Пока преимущество на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября была совершена очередная попытка покушения, его шансы на победу в президентских выборах выросли до 50%. Выборы президента США состоятся уже 5 ноября.
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