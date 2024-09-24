Зеленский пытался продать виллу в Италии, но её никто не купил
РИАН: Вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми выставлялась на продажу
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В итальянском Форте-дей-Марми выставляли на продажу виллу Владимира Зеленского, но она так и не обрела нового владельца. Как сообщило РИА «Новости» местное риелторское агентство, объект недвижимости сейчас снят с продажи.
По словам представителей агентства, вилла одно время была на продаже, но сейчас не продаётся. Анализ текущей ситуации показывает, что сопоставимые с виллой Зеленского дома в этом районе оцениваются в 2,5-3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что рок-певец Стинг продал Владимиру Зеленскому винодельню Tenuta il Palagio в Тоскане. Сделка была заключена 28 июня, всего через две недели после визита Зеленского на саммит «Большой семёрки» в Италии. Новый владелец, компания San Tommaso SRL, принадлежит президенту и его супруге Елене.