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24 сентября, 03:23

Зеленский пытался продать виллу в Италии, но её никто не купил

РИАН: Вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми выставлялась на продажу

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В итальянском Форте-дей-Марми выставляли на продажу виллу Владимира Зеленского, но она так и не обрела нового владельца. Как сообщило РИА «Новости» местное риелторское агентство, объект недвижимости сейчас снят с продажи.

По словам представителей агентства, вилла одно время была на продаже, но сейчас не продаётся. Анализ текущей ситуации показывает, что сопоставимые с виллой Зеленского дома в этом районе оцениваются в 2,5-3 миллиона евро.

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Ранее сообщалось, что рок-певец Стинг продал Владимиру Зеленскому винодельню Tenuta il Palagio в Тоскане. Сделка была заключена 28 июня, всего через две недели после визита Зеленского на саммит «Большой семёрки» в Италии. Новый владелец, компания San Tommaso SRL, принадлежит президенту и его супруге Елене.

Кирилл Сосновских
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