В отдельных воинских частях Украины военнослужащим предписывали удалять мессенджер Telegram с личных устройств ещё в 2022 году. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью ТАСС.

Экс-сотрудник СБУ уточнил, что в разговоре с пленными бойцами ВСУ весной и летом 2022 года он неоднократно слышал о принуждении к удалению Telegram под роспись. По его мнению, в таком решение украинского руководства нет «ничего удивительного», так как оно направлено на ограничение доступа населения к правдивой информации о ситуации на фронтах и международной поддержке Украины.

Прозоров пояснил, что падение доверия граждан к официальным источникам информации способствует росту популярности альтернативных платформ, таких как Telegram.