Украинские командиры заставляли бойцов ВСУ удалять Telegram ещё в 2022 году
ТАСС: Военные Украины ещё в 2022 году удаляли Telegram по указанию командования
В отдельных воинских частях Украины военнослужащим предписывали удалять мессенджер Telegram с личных устройств ещё в 2022 году. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью ТАСС.
Экс-сотрудник СБУ уточнил, что в разговоре с пленными бойцами ВСУ весной и летом 2022 года он неоднократно слышал о принуждении к удалению Telegram под роспись. По его мнению, в таком решение украинского руководства нет «ничего удивительного», так как оно направлено на ограничение доступа населения к правдивой информации о ситуации на фронтах и международной поддержке Украины.
Прозоров пояснил, что падение доверия граждан к официальным источникам информации способствует росту популярности альтернативных платформ, таких как Telegram.
Напомним, что украинским чиновникам и военным был официально запрещён доступ к мессенджеру Telegram, это ограничение касается лишь служебных устройств. Решение было принято на заседании Национального координационного центра кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 сентября, где было установлено требование ограничить использование мессенджера в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
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