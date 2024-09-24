Подростки, поджёгшие вертолёт в Омске, отправились в СИЗО

Двоих подростков, поджёгших вертолёт в Омске, отправили в СИЗО. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд города, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона. Их обвиняют по статье «Террористический акт».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно, с содержанием в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.