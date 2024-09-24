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Регион
24 сентября, 05:29

Подростки, поджёгшие вертолёт в Омске, отправились в СИЗО

Двоих подростков, поджёгших вертолёт в Омске, отправили в СИЗО. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд города, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона. Их обвиняют по статье «Террористический акт».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно, с содержанием в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.

Двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омске
Двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омске

Напомним, в ночь на 21 сентября двое подростков проникли на территорию авиабазы в Омске и бросили в вертолёт коктейль Молотова. Предварительно, воздушное судно было списано. По данным Life.ru, кураторы обещали заплатить исполнителям несколько тысяч долларов, но в итоге удалили переписки и исчезли. Теперь фигуранты рискуют провести за решёткой всю молодость.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Матвей Константинов
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