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24 сентября, 06:11

Энергетическая инфраструктура в Полтавской области получила повреждения

В Полтавской области Украины после ночных взрывов оказалась повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом происшествии доложил глава региональной администрации Филипп Пронин.

«Повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области», — написал он.

Без света остались 20 населённых пунктов. Чиновник добавил, что на месте работают экстренные службы.

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Напомним, прошлой ночью взрывы прогремели в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в упомянутых регионах звучала воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tone kale

Николай Рюмин
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