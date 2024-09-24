Энергетическая инфраструктура в Полтавской области получила повреждения
В Полтавской области Украины после ночных взрывов оказалась повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом происшествии доложил глава региональной администрации Филипп Пронин.
«Повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области», — написал он.
Без света остались 20 населённых пунктов. Чиновник добавил, что на месте работают экстренные службы.
Напомним, прошлой ночью взрывы прогремели в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в упомянутых регионах звучала воздушная тревога.
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