Энергетическая инфраструктура в Полтавской области получила повреждения

В Полтавской области Украины после ночных взрывов оказалась повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом происшествии доложил глава региональной администрации Филипп Пронин.

«Повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области», — написал он.

Без света остались 20 населённых пунктов. Чиновник добавил, что на месте работают экстренные службы.