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Регион
24 сентября, 06:24

Семь лет колонии грозит приезжей из Средней Азии, оправдывавшей террористов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма

В Хабаровском крае задержана гражданка одной из стран Центральной Азии за оправдание терроризма в Сети. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

«Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации... В настоящее время злоумышленница находится под стражей», — сообщает УФСБ.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации). Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или же от пяти до семи лет лишения свободы.

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Ранее ФСБ задержала мужчину, который вербовал жителей Адыгеи для участия в террористической организации. Фигурант занимался подстрекательством граждан к нападению на сотрудников правоохранительных органов и дальнейшему выезду в Центральную Азию. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Мария Любицкая
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