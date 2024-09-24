Семь лет колонии грозит приезжей из Средней Азии, оправдывавшей террористов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержана гражданка одной из стран Центральной Азии за оправдание терроризма в Сети. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

«Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации... В настоящее время злоумышленница находится под стражей», — сообщает УФСБ.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации). Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или же от пяти до семи лет лишения свободы.