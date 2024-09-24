Владимир Зеленский не обладает статусом ни президента, ни военного лидера, поэтому не мог самостоятельно принять решение о нападении на Курскую область, полагает вице-президент французского Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. По его словам, Зеленский просто назначен выполнять свою роль, а операцию за него спланировало НАТО во главе с США.

Тем не менее, эксперт уверен, что Запад не может достигнуть поставленных целей, а ситуация в Курской области, наоборот, поднимет патриотические настроения в России. Сербский политолог Стеван Гайич, в свою очередь, считает, что граждане Украины являются заложниками НАТО и средством борьбы против нашей страны.

Доктор политических наук полагает, что Зеленского на вторжение в Курскую область надоумила Британия, а не США. Тем не менее, по его словам, Россия сегодня сражается не с Украиной, а НАТО. Однако курская операция для Незалежной стала «суицидом».

«С военной точки зрения это суицид. Потому что гораздо быстрее истощается техника и уничтожаются Вооружённые силы Украины, то есть коллективного НАТО. Быстрее погибают солдаты. С другой стороны, мы видим масштабный прорыв. Сыплется донбасский фронт — со стороны Украины», — заключил собеседник «Царьграда».