Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 08:11

Пожизненное грозит жителю ЕАО, собиравшемуся поджечь пункт отбора на службу по контракту

Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора в ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Биробиджана, который намеревался поджечь пункт отбора на службу по контракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ задержала жителя Биробиджана за сбор данных о МО РФ для СБУ. Видео © ЦОС ФСБ России

«ФСБ задержан житель Биробиджана, 2001 г. р., завербованный украинскими спецслужбами посредством сети Интернет», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что злоумышленник действовал по указке СБУ, собирал разведданные об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью. Молодой человек собирался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Биробиджане, а также устроить диверсию на железнодорожных путях. Задержанный признал вину.

Кроме того, оперативники дома и в гараже задержанного нашли «средства террора», а также устройства связи для контактов с СБУ. В отношении жители Биробиджана возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к террористическому акту и диверсии. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Задержана наводчица ракетных ударов ВСУ по России
Задержана наводчица ракетных ударов ВСУ по России

А ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала жителя Мариуполя, который работал на Киев. По данным спецслужб, мужчина занимался сбором информации о местоположении подразделений Министерства обороны России.

Обложка ©

ЦОС ФСБ России

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Еврейская автономная область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров