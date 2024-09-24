Пожизненное грозит жителю ЕАО, собиравшемуся поджечь пункт отбора на службу по контракту

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Биробиджана, который намеревался поджечь пункт отбора на службу по контракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ задержала жителя Биробиджана за сбор данных о МО РФ для СБУ. Видео © ЦОС ФСБ России

«ФСБ задержан житель Биробиджана, 2001 г. р., завербованный украинскими спецслужбами посредством сети Интернет», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что злоумышленник действовал по указке СБУ, собирал разведданные об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью. Молодой человек собирался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Биробиджане, а также устроить диверсию на железнодорожных путях. Задержанный признал вину.

Кроме того, оперативники дома и в гараже задержанного нашли «средства террора», а также устройства связи для контактов с СБУ. В отношении жители Биробиджана возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к террористическому акту и диверсии. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.