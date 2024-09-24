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Регион
24 сентября, 08:18

Четыре российских самолёта вошли в зону ПВО Аляски, утверждают в США

NORAD: Российские военные самолёты обнаружены недалеко от Аляски

В США отследили полёт четырёх военных самолётов России у Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в которое входят военные из США и Канады.

«Объединённое командование <...> обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 23 сентября 2024 года», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали границу США или Канады. В NORAD дополнили, что такое поведение самолётов из РФ в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски происходит часто и не рассматривается как угроза.

США и Канада подписали договор о создании NORAD в мае в 1958 году. Главная цель — обеспечение раннего оповещения о пусках баллистических ракет и защита от самолётов и крылатых ракет, которые проникли в воздушное пространство двух государств.

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А ранее Life.ru писал, что 13 сентября было зафиксировано движение двух военных самолётов РФ в районе Аляски. В Пентагоне уточнили, что полёты российских самолётов у границ США не представляют никакой угрозы.

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Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Дарья Нарыкова
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