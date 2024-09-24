Четыре российских самолёта вошли в зону ПВО Аляски, утверждают в США

В США отследили полёт четырёх военных самолётов России у Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в которое входят военные из США и Канады.

«Объединённое командование <...> обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 23 сентября 2024 года», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали границу США или Канады. В NORAD дополнили, что такое поведение самолётов из РФ в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски происходит часто и не рассматривается как угроза.

США и Канада подписали договор о создании NORAD в мае в 1958 году. Главная цель — обеспечение раннего оповещения о пусках баллистических ракет и защита от самолётов и крылатых ракет, которые проникли в воздушное пространство двух государств.