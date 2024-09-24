Политолог объяснил, почему все громогласные заявления Зеленского о мире ничего не стоят
Политолог Светов: В «мирном плане» Зеленский требует от США «военный зонтик»
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA
Все громогласные заявления Владимира Зеленского о мире ничего не стоят, потому что он прямо сейчас выпрашивает у США ещё больше оружия. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Юрий Светов.
«Если бы Зеленский был готов к капитуляции, это было бы позитивным знаком, но он же говорит о победе, причём о своей. В этом пресловутом плане то ли из 4, то ли из 5 пунктов, можно почитать, каким он видит путь к победе. Главное заключается в том, что США подписывают с Украиной соглашение о гарантиях её безопасности, равносильной 5 пункту устава НАТО. То есть, не вступая в НАТО, он хочет получить над собой военный зонтик от американцев», — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что конец конфликта на Украине ближе, чем кажется. Тем не менее он снова потребовал от Запада военной поддержки, подчеркнув, что его план по завершению конфликта «не о переговорах с Россией».