Политолог объяснил, почему все громогласные заявления Зеленского о мире ничего не стоят

Все громогласные заявления Владимира Зеленского о мире ничего не стоят, потому что он прямо сейчас выпрашивает у США ещё больше оружия. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Юрий Светов.

«Если бы Зеленский был готов к капитуляции, это было бы позитивным знаком, но он же говорит о победе, причём о своей. В этом пресловутом плане то ли из 4, то ли из 5 пунктов, можно почитать, каким он видит путь к победе. Главное заключается в том, что США подписывают с Украиной соглашение о гарантиях её безопасности, равносильной 5 пункту устава НАТО. То есть, не вступая в НАТО, он хочет получить над собой военный зонтик от американцев», — подчеркнул эксперт.