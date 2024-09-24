Песков осадил Зеленского, решившего загадать сроки окончания СВО

Специальная военная операция будет завершена лишь когда РФ полностью достигнет своих целей. Иные варианты не рассматриваются. С таким заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любая война — она так или иначе завершается миром. <...> Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», — сказал он, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что конец конфликту наступит раньше, чем ожидается.