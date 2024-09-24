Песков осадил Зеленского, решившего загадать сроки окончания СВО
Песков: СВО завершится после достижения целей РФ, это единственный вариант
Специальная военная операция будет завершена лишь когда РФ полностью достигнет своих целей. Иные варианты не рассматриваются. С таким заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Любая война — она так или иначе завершается миром. <...> Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», — сказал он, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что конец конфликту наступит раньше, чем ожидается.
В то время как позиция России остаётся неизменной на протяжении всей специальной военной операции, на Украине продолжают метаться, предлагая западных хозяевам очередные стратегии-пустышки, которыми якобы удастся достичь мира в конфликте. Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он планирует показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». СМИ узнали, что документ состоит из пяти пунктов.
Life.ru