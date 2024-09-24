17-летняя подольчанка не заметила, как внутри неё вырос монстр с волосами, хрящами и костями
Подольские врачи удалили у 17-летней девушки кисту с волосами, хрящами и костями
Огромную кисту удалили из яичника 17-летней девушки в подмосковном Подольске. Опухоль успела отрастить волосы, кости, хрящи и жир. При этом новообразование никак не беспокоило юную девушку и развивалось внутри её организма. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Подмосковья.
Та самая страшная киста, которую подольские врачи удалили из организма 17-летней девушки. Фото © Минздрав Подмосковья
Врачи уточняют, что дермоидная киста создаётся из клеток, которые могут трансформироваться в абсолютно разные ткани: от ногтей до зубов. Операция по удалению этого «гомункула» у подмосковной пациентки прошла успешна. Удалось сохранить все здоровые ткани, в будущем пациентка сможет иметь детей.
Сейчас девушка уже находится дома и чувствует себя хорошо. Теперь ей следует регулярно посещать гинеколога для профилактики. Регулярное посещение этого специалиста также важно для защиты от развития предраковых состояний.
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