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24 сентября, 12:50

17-летняя подольчанка не заметила, как внутри неё вырос монстр с волосами, хрящами и костями

Подольские врачи удалили у 17-летней девушки кисту с волосами, хрящами и костями

Огромную кисту удалили из яичника 17-летней девушки в подмосковном Подольске. Опухоль успела отрастить волосы, кости, хрящи и жир. При этом новообразование никак не беспокоило юную девушку и развивалось внутри её организма. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Подмосковья.

Та самая страшная киста, которую подольские врачи удалили из организма 17-летней девушки. Фото © Минздрав Подмосковья

Та самая страшная киста, которую подольские врачи удалили из организма 17-летней девушки. Фото © Минздрав Подмосковья

В Сургуте врачи удалили кисты с личинками паразитов из мозга 16-летней девушки
В Сургуте врачи удалили кисты с личинками паразитов из мозга 16-летней девушки

Врачи уточняют, что дермоидная киста создаётся из клеток, которые могут трансформироваться в абсолютно разные ткани: от ногтей до зубов. Операция по удалению этого «гомункула» у подмосковной пациентки прошла успешна. Удалось сохранить все здоровые ткани, в будущем пациентка сможет иметь детей.

Сейчас девушка уже находится дома и чувствует себя хорошо. Теперь ей следует регулярно посещать гинеколога для профилактики. Регулярное посещение этого специалиста также важно для защиты от развития предраковых состояний.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Полина Никифорова
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